Обстріл Павлограда 16 лютого - Лисак показав наслідки

Росіяни вдарили ракетами по Павлограду: Лисак показав наслідки обстрілу
У ніч проти 16 лютого російські окупанти потужно обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще є вісім постраждалих та 60 зруйнованих будинків.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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Наслідки обстрілу
За словами Лисака, всі служби працюють на місці обстрілу з 03.00 ночі. При цьому в обід уже у місті проведуть засідання комісії ТЕБ та НС, на якому буде вироблено чіткий алгоритм якнайшвидшої допомоги постраждалим.
"Люди зазнали великих матеріальних збитків. Втратили дах над головою. Тому треба їх негайно підтримати", — зазначив він.
Нагадаємо, що в ніч із 15 на 16 лютого одна з російських ракет потрапила в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
Обійшлося без жертв, пожежу на ураженому об'єкті було оперативно ліквідовано.