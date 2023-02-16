Обстріл Павлограда 16 лютого - Лисак показав наслідки

Обстріл Павлограда

У ніч проти 16 лютого російські окупанти потужно обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще є вісім постраждалих та 60 зруйнованих будинків.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Наслідки обстрілу

За словами Лисака, всі служби працюють на місці обстрілу з 03.00 ночі. При цьому в обід уже у місті проведуть засідання комісії ТЕБ та НС, на якому буде вироблено чіткий алгоритм якнайшвидшої допомоги постраждалим.

"Люди зазнали великих матеріальних збитків. Втратили дах над головою. Тому треба їх негайно підтримати", — зазначив він.

Нагадаємо, що в ніч із 15 на 16 лютого одна з російських ракет потрапила в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Обійшлося без жертв, пожежу на ураженому об'єкті було оперативно ліквідовано.