Обстрел Павлограда 16 февраля - Лысак показал последствия

Россияне ударили ракетами по Павлограду: Лысак показал последствия обстрела
В ночь на 16 февраля российские оккупанты мощно обстреляли Павлоград Днепропетровской области. В результате обстрела погибла женщина, еще есть восемь пострадавших и 60 разрушенных домов.
Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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Последствия обстрела
По словам Лысака, все службы работают на месте обстрела с 03:00 ночи. При этом в обед уже в городе проведут заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором будет выработан четкий алгоритм скорейшей помощи пострадавшим.
"Люди понесли большой материальный ущерб. Утратили крышу над головой. Поэтому нужно их немедленно поддержать", — указал он.
Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области.
Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.