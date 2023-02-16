Обстрел Павлограда 16 февраля - Лысак показал последствия

Обстрел Павлограда

В ночь на 16 февраля российские оккупанты мощно обстреляли Павлоград Днепропетровской области. В результате обстрела погибла женщина, еще есть восемь пострадавших и 60 разрушенных домов.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Последствия обстрела

По словам Лысака, все службы работают на месте обстрела с 03:00 ночи. При этом в обед уже в городе проведут заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором будет выработан четкий алгоритм скорейшей помощи пострадавшим.

"Люди понесли большой материальный ущерб. Утратили крышу над головой. Поэтому нужно их немедленно поддержать", — указал он.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.