Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Командування РФ примусово відправляє свої загони на штурм як "гарматне м'ясо" arrow

Командування РФ примусово відправляє свої загони на штурм як "гарматне м'ясо"

27 липня 2023 16:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Командування РФ примусово відправляє свої загони на штурм як "гарматне м'ясо"
Окупанти слухають накази свого командира. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російське командування відправляє свої загони на "на убій" та займати нові, невигідні у тактичному відношенні ділянки". Для цього в РФ використовують усі засоби примусу.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center. 

Читайте також:

Командування РФ примусово відправляє окупантів на штурм

Як повідомив Уршалович, на Куп’янському напрямку снайпери та оператори ударних БпЛА підрозділів спецпризначення Нацгвардії "продовжували нищити особовий склад та техніку загонів "Шторм Z".

"Ці загони "злочинне російське командування, застосовуючи усі можливі засоби примусу, продовжує гнати "на убій" та займати нові, невигідні у тактичному відношенні ділянки", — сказав Микола Уршалович.

Нагадаємо, за останню добу, 27 липня, українські захисники знешкодили ще понад півтисячі окупантів та десятки одиниць їхньої техніки.

Також ЗСУ показали блискучу роботу 3-ї штурмової бригади під Бахмутом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз