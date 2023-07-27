Командування РФ примусово відправляє свої загони на штурм як "гарматне м'ясо"

Окупанти слухають накази свого командира. Фото: росЗМІ

Російське командування відправляє свої загони на "на убій" та займати нові, невигідні у тактичному відношенні ділянки". Для цього в РФ використовують усі засоби примусу.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

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Як повідомив Уршалович, на Куп’янському напрямку снайпери та оператори ударних БпЛА підрозділів спецпризначення Нацгвардії "продовжували нищити особовий склад та техніку загонів "Шторм Z".

"Ці загони "злочинне російське командування, застосовуючи усі можливі засоби примусу, продовжує гнати "на убій" та займати нові, невигідні у тактичному відношенні ділянки", — сказав Микола Уршалович.

Нагадаємо, за останню добу, 27 липня, українські захисники знешкодили ще понад півтисячі окупантів та десятки одиниць їхньої техніки.

Також ЗСУ показали блискучу роботу 3-ї штурмової бригади під Бахмутом.