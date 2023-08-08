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Россияне используют мобилизованных и заключенных как "пушечное мясо"

8 августа 2023 14:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне используют мобилизованных и заключенных как "пушечное мясо"
Российские военные в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российское командование использует мобилизованных и заключенных как "пушечное мясо". Их принуждают штурмовать позиции Сил обороны.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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Как российское командование использует узников и мобилизованных

Российское командование обычно использует мобилизованные и российские узники для массированных штурмов украинских позиций.

"По информации от подполья личный состав оккупантов ненадлежаще укомплектован и подготовлен для таких операций. Лишь после того, как командование может увидеть успех такого штурма — применяются кадровые военные", — отмечается в сообщении.

Как известно, такие методы используются практически вдоль всей линии фронта. Военное руководство не учитывает огромные потери личного состава и осенью планирует новую волну мобилизации.

Напомним, недавно стало известно, что российские курсанты, которые должны стать пилотами, тренируются, нанося удары по гражданской инфраструктуре нашего государства. Из-за того, что России не хватает знающих специалистов, там начали готовить курсантов в более быстром темпе.

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