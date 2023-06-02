Росіяни використовують ЗАЕС для обстрілів української території, — Малашко

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Фото: Telegram-канал Малашка

Російські окупанти з території Запорізької АЕС здійснюють обстріли території України. Причому вони б’ють як по районах, які контролюють ЗСУ, так і місто-супутник ЗАЕС Енергодар, який перебуває під контролем самих росіян.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив у інтерв’ю РБК-Україна.

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Ситуація на ЗАЕС

Зараз Запорізька атомна електростанція не працює.

ЗАЕС підтримує свою життєдіяльність винятково за допомогою електроенергії, яка надходить із контрольованої території України.

Окупанти використовують територію станції для зберігання військової техніки та зброї.

"Знаю, що росіяни використовують територію ЗАЕС як майданчик, з якого наносять удари і по Енергодару, і по території, що контролюється зараз Україною", — наголосив Юрій Малашко.

Чи відбувається "евакуація" персоналу

Щодо анонсованої раніше "евакуації", тобто вивезення працівників ЗАЕС на територію Росії, то тут, за словами Малашка, жодної активності не було зафіксовано.

"Вони працюють у штатному режимі. Інколи їх не допускають до роботи, не пояснюючи причин", — зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що, за інформацією Генштабу, російські окупаційні війська перетворили промислові об’єкти на території Енергодара на свої військові бази. На одному заводі росіяни ремонтують свою військову техніку, інші використовують як склади для цієї техніки, а також для зброї і боєприпасів.