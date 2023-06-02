Россияне используют ЗАЭС для обстрелов украинской территории, — Малашко

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: Telegram-канал Малашко

Российские оккупанты с территории Запорожской АЭС совершают обстрелы территории Украины. Причем они избивают как по районам, контролирующим ВСУ, так и находящемуся под контролем самих россиян город-спутник ЗАЭС Энергодар.

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил в интервью РБК-Украина.

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Ситуация на ЗАЭС

В настоящее время Запорожская атомная электростанция не работает.

ЗАЭС поддерживает свою жизнедеятельность исключительно посредством электроэнергии, поступающей с контролируемой территории Украины.

Оккупанты используют территорию станции для хранения военной техники и оружия.

"Знаю, что россияне используют территорию ЗАЭС как площадку, с которой наносят удары и по Энергодару, и по территории, контролируемой сейчас Украиной", — подчеркнул Юрий Малашко.

Происходит ли "эвакуация" персонала

Что касается анонсированной ранее "эвакуации", то есть вывоза работников ЗАЭС на территорию России, то здесь, по словам Малашко, никакой активности не было зафиксировано.

"Они работают в штатном режиме. Иногда их не допускают к работе, не объясняя причин", — отметил глава Запорожской областной военной администрации.

Напомним, что, по информации Генштаба, российские оккупационные войска превратили промышленные объекты на территории Энергодара в свои военные базы. На одном заводе россияне ремонтируют свою военную технику, другие используют в качестве складов этой техники, а также для оружия и боеприпасов.