Росіяни викрили свої позиції, коли намагались збити прапор над Донецьком

Запуск українського прапора над Донецьком 9 вересня 2023 року. Фото: Авдіївська ВЦА

Вчора, 9 вересня, українські воїни разом з волонтерами та місцевою владою Авдіївки запустили державний прапор над містом, який полетів в бік окупованого Донецька. Під час того як росіяни намагалися збити український стяг, вони викрили свої бойові позиції.

Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

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Як це сталося

"Це, мабуть, самий вдалий запуск прапора. Декілька годин до 13 він майорів над Донецьком. Вони намагались його збити. У нас був один перехват. Де російські військові між собою спілкувались і один одного сварили. Коли прапор летів з Авдіївки до Донецька вони намагались його збити з усіх наявних засобів. Вони викрили всі свої вогневі позиції. І вчора 10-та бригада дуже плідно попрацювала", — зазначив він.

Реакція жителів міста

За його словами, багато людей, які живуть зараз в окупованому Донецьку, надіслали йому багато повідомлень.

"У мене було багато особистих повідомлень від людей, які знаходяться в поки що окупованому Донецьку. Вони писали: "Молодці! Круто! Чекаємо", — зауважив Барабаш.

Також він додав, що запуск державного прапора України став традицією. Його запускали і до повномасштабної війни з нагоди Дня Незалежності, Дня міста й Дня визволення Авдіївки від проросійських військових у 2014 році.

В цьому році таку акцію організували волонтери з Івано-Франківська, які створили прапор.

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, над територією окупованого Донецька постало несподіване видовище — прапор України на повітряних кулях. Цей незвичайний спосіб продемонструвати присутність українського духу організували українські захисники.