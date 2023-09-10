Россияне разоблачили свои позиции, когда пытались сбить флаг над Донецком

Запуск украинского флага над Донецком 9 сентября 2023 года. Фото: Авдеевская ВГА

Вчера, 9 сентября, украинские воины вместе с волонтерами и местными властями Авдеевки запустили государственный флаг над городом, улетевшим в сторону оккупированного Донецка. Во время того, как россияне пытались сбить украинский флаг, они разоблачили свои боевые позиции.

Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

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Как это произошло

"Это, пожалуй, самый удачный запуск флага. Несколько часов до 13 он развевался над Донецком. Они пытались его сбить. У нас был один перехват. Где российские военные между собой общались и друг друга ругали. Когда флаг летел из Авдеевки в Донецк они пытались его сбить из всех имеющихся средств. Они разоблачили все свои огневые позиции. И вчера 10-я бригада очень плодотворно поработала", — отметил он.

Реакция жителей города

По его словам, многие люди, живущие сейчас в оккупированном Донецке, послали ему много сообщений.

"У меня было много личных сообщений от людей, которые находятся в пока оккупированном Донецке. Они писали: "Молодцы! Круто! Ждем", — заметил Барабаш.

Также он добавил, что запуск государственного флага Украины стал традицией. Его запускали и до полномасштабной войны по случаю Дня Независимости, Дня города и Дня освобождения Авдеевки от пророссийских военных в 2014 году.

В этом году такую акцию организовали волонтеры из Ивано-Франковска, создавшие флаг.

Напомним, в субботу, 9 сентября, над территорией оккупированного Донецка возникло неожиданное зрелище — флаг Украины на воздушных шарах. Этот необычный способ продемонстрировать присутствие украинского духа был организован украинскими защитниками.