У Донецьку прогримів потужний вибух

Дим нам місцем вибуху в Донецьку. Фото: місцеві пабліки

У суботу, 9 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Над містом почав підійматися дим.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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У місцевих пабліках зазначають, що "приліт" в Донецьку, ймовірно, стався у районі залізничного вокзалу.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що над місцем вибуху підіймається густий чорний дим.

Дим нам місцем вибуху в Донецьку. Фото: місцеві пабліки

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі та районі пролунали вибухи. Після цього розпочалася пожежа за "Порт-Сіті" та в районі бетонного мінізаводу. Російські окупанти підняли авіацію.

Додамо, що в Ростові-на-Дону, що в Росії, місцеві жителі чули три потужні вибухи, після чого на одній із вулиць міста спалахнув автомобіль. Інцидент трапився неподалік штабу Південного військового округу.