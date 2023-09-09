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У Донецьку прогримів потужний вибух

9 вересня 2023 13:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Донецьку прогримів потужний вибух
Дим нам місцем вибуху в Донецьку. Фото: місцеві пабліки
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 9 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Над містом почав підійматися дим. 

Про це повідомляють місцеві пабліки. 

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Вибух у Донецьку

У місцевих пабліках зазначають, що "приліт" в Донецьку, ймовірно, стався у районі залізничного вокзалу. 

На оприлюднених кадрах можна побачити, що над місцем вибуху підіймається густий чорний дим. 

Вибух в Донецьку
Дим нам місцем вибуху в Донецьку. Фото: місцеві пабліки

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі та районі пролунали вибухи. Після цього розпочалася пожежа за "Порт-Сіті" та в районі бетонного мінізаводу. Російські окупанти підняли авіацію.

Додамо, що в Ростові-на-Дону, що в Росії, місцеві жителі чули три потужні вибухи, після чого на одній із вулиць міста спалахнув автомобіль. Інцидент трапився неподалік штабу Південного військового округу.

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