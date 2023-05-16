Росіяни вимагають гроші у людей в окупації за відстрочку від мобілізації

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти продовжують примусову мобілізацію місцевих жителів. Водночас загарбники вимагають хабаря за те, аби не потрапити у лави ЗС РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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Зазначається, що росіяни перетворили примусово мобілізацію на тимчасово окупованих територіях на засіб, як нажитися на цивільних мешканцях.

"Генштаб ЗСУ повідомляє, що після затримання в ході першої установчої бесіди окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації", — йдеться в повідомленні ЦНС.

Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки.

Нагадаємо, 15 травня президент РФ Володимир Путін підписав закон про спрощене надання громадянства іноземцям, які підуть на війну в Україну.

Додамо, нещодавно військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, скільки "свіжих" солдат до осені хоче мати Путін. Він прогнозує, що влада Росії планує назбирати додатково до армійських лав ще приблизно 400 тисяч солдатів.