Россияне требуют деньги у людей в оккупации за отсрочку от мобилизации

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты продолжают принудительную мобилизацию местных жителей. В то же время, захватчики требуют взятки за то, чтобы не попасть в ряды ВС РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Отмечается, что россияне превратили принудительно мобилизацию на временно оккупированных территориях средством, как нажиться на гражданских жителях.

"Генштаб ВСУ сообщает, что после задержания в ходе первой учредительной беседы оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации", — говорится в сообщении ЦНС.

Лица, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевых лагерей для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украине.

Добавим, недавно военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, сколько "свежих" солдат к осени хочет иметь Путин. Он прогнозирует, что власти России планируют собрать дополнительно в армейские ряды еще примерно 400 тысяч солдат.