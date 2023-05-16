Россияне требуют деньги у людей в оккупации за отсрочку от мобилизации
На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты продолжают принудительную мобилизацию местных жителей. В то же время, захватчики требуют взятки за то, чтобы не попасть в ряды ВС РФ.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Мобилизация на временно оккупированных территориях
Отмечается, что россияне превратили принудительно мобилизацию на временно оккупированных территориях средством, как нажиться на гражданских жителях.
"Генштаб ВСУ сообщает, что после задержания в ходе первой учредительной беседы оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации", — говорится в сообщении ЦНС.
Лица, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевых лагерей для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки.
Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украине.
Добавим, недавно военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, сколько "свежих" солдат к осени хочет иметь Путин. Он прогнозирует, что власти России планируют собрать дополнительно в армейские ряды еще примерно 400 тысяч солдат.