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Россияне изобрели новый способ выявления украинских систем ПВО

16 февраля 2023 10:15
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, что новый враг начал применять для выявления ПВО ВСУ
Генерал рассказал, как действует разведка врага
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Специалисты российской оккупационной армии начали применять новый способ выявления украинских систем противовоздушной обороны. Для этого враг приспособил воздушные шары со специальным имитатором цели.

Об этом Новини.LIVE сообщил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Ігор Романенко
Игорь Романенко. Фото: УНИАН

"Россияне используют для разведки воздушные шары", — сказал Романенко.

По его словам, к шару прикрепляется имитатор — так называемый угловой отражатель волн радиоизлучения. Благодаря ему локатор видит отметку, что напоминает самолет.

А если радар видит такую цель, объясняет Романенко, то соответственно Силам противовоздушной обороны надо как-то реагировать на нее, включаться.

"Поэтому если такое происходит, вражеские средства разведки засекают позицию расположения комплекса ПВО и могут нанести по нему удар. Следовательно, ему нужно будет менять и обустраивать новую позицию", — отметил генерал.

 

повітряна куля розвідки

Он добавил, что, как правило, над уничтожением такого рода воздушных объектов работает авиация, а не зенитные ракетные комплексы.

Что обнаружила ПВО

В Киевской области 15 февраля была объявлена воздушная тревога из-за воздушных шаров, которые запустили россияне.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, воздушными объектами в небе над Киевщиной оказались надувные шары с отражателями, движение которых зависит от ветра.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что россия изменила тактику массированных атак на Украину. Теперь оккупанты используют фальш-цели.

Во время ночных обстрелов 16 февраля территории Украины российские оккупационные войска запустили из акватории Черного моря восемь ракет "Калибр". Украинская ПВО успешно противодействовала этому ракетному удару.

Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

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