Скільки росіян перебуває в Україні і воює на боці ЗСУ

Члени російського добровольчого легіону "Свобода Росії". Фото: Reuters

Наразі в Україні проживає близько 200 тисяч громадян РФ, які засуджують країну-терориста. З початку повномасштабного вторгнення були три категорії росіян, які перейшли на бік ЗСУ.

Про це розповів радник з питань комунікації російської опозиції і Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв'ю для УНІАН.

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За словами Барановського, в основному до легіону "Свобода Росії" увійшли військовослужбовці РФ з Бєлгородської області.

"До нього, в основному, увійшли російські військовослужбовці. Переважно — з Бєлгородської області, які здалися в полон, не бажаючи брати участь у цьому вторгненні", — каже Барановский.

Перша категорія росіян, що перейшли на бік ЗСУ, це військові, які мали родичів, друзів та знайомих в Україні.

"У цих людей були родичі в Україні, і вони знали реальну ситуацію. Одна справа - служити в російській армії, отримувати гроші, а зовсім інша — вести реальну військову операцію проти своїх друзів, знайомих і родичів в Україні. Вони здалися в полон і частина з них виявила бажання воювати за Україну", — розповідає Барановский.

Друга категорія росіян — громадяни РФ, які на момент вторгнення перебували в Україні. Як зазначає Барановський, наразі в Україні перебуває не менше 200 тисяч таких людей.

"Також Легіон поповнили ті громадяни Росії, які на момент вторгнення перебували в Україні. У когось був бізнес, у когось родичі, змішані шлюби. Не менше 200 тисяч громадян РФ живуть в Україні досі. Це — друга категорія людей, які вирішили долучитися до захисту своєї нової Батьківщини", — каже Барановський.

Третя категорія росіян — це ті, кому вдалося виїхати до Європи.

"Третя категорія — це ті, хто або жив в Європі, або зміг виїхати після початку вторгнення з Росії в третю країну, переважно, в Європу, і потім вступив до Легіону", — розповідає Барановський.

Нагадаємо, блогер із Бучі, який бачив жахи, що чинили росіяни у його рідному місті, переїхав до РФ. Він стверджує, що хотів зробити це ще до повномасштабного вторгнення.

Додамо, росіяни істерично скиглили через підбитий корабель, який "вирішив відпочити". Йдеться про десантний корабель РФ, який атакували безпілотники в Новоросійську.