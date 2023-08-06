Россияне выпустили ракеты С-300 по Харькову 6 августа

Россияне выпустили ракеты С-300 по Харькову: Синегубов рассказал о последствиях атаки
Утром 6 августа во время воздушной тревоги российские террористы обстреляли Харьков. Оккупанты выпустили ракеты С-300 из ЗРК.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харькова
Известно, что взрывы прогремели примерно в 9 утра. Тогда же была объявлена воздушная тревога.
Сообщается, что под атаку подвергся Холодногорский район. Пока нет информации о пострадавших.
"Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно — ЗРК С-300. Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе", — говорится в сообщении.
Напомним, 5 августа и в ночь на 6 августа российские террористы несколько раз атаковали Хмельницкую область. Большинство ракет сбила ПВО, но есть повреждения инфраструктуры. Также ранение получил один человек.