Россияне выпустили ракеты С-300 по Харькову 6 августа

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Telegram Олега Синегубова

Утром 6 августа во время воздушной тревоги российские террористы обстреляли Харьков. Оккупанты выпустили ракеты С-300 из ЗРК.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харькова

Известно, что взрывы прогремели примерно в 9 утра. Тогда же была объявлена воздушная тревога.

Сообщается, что под атаку подвергся Холодногорский район. Пока нет информации о пострадавших.

"Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно — ЗРК С-300. Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе", — говорится в сообщении.

Сообщение ОВА. Фото: скриншот

Напомним, 5 августа и в ночь на 6 августа российские террористы несколько раз атаковали Хмельницкую область. Большинство ракет сбила ПВО, но есть повреждения инфраструктуры. Также ранение получил один человек.