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Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину: среди раненых беременная женщина

25 июня 2023 21:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину: среди раненых беременная женщина
Последствия обстрела в Херсонской области. Фото: Херсонская ОГА\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 25 июня, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате обстрела есть раненые, среди них беременная женщина.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

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Следовательно, под обстрел попал населенный пункт Антоновка. В результате атаки ранения получил 29-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь.

Также под огнем был поселок Бургунка. В результате вражеского обстрела пострадал мужчина, которого с тяжелыми травмами госпитализировали. К тому же ранения получила и беременная женщина. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь, чтобы предотвратить преждевременные роды.

Как добавляют в ОГА, оккупанты снова сбросили авиационные бомбы на Казацкое и Веселое. К счастью, никто из людей не пострадал.

 

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Сообщение Херсонской ОГА. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 июня российские оккупационные войска обстреляли Запорожскую область. Снаряды попали на открытое пространство, в том числе одно из местных промышленных предприятий.

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