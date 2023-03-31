Россияне утром обстреляли Запорожье: ОВА сообщила о последствиях
Российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары из реактивных систем залпового огня. Гражданские здания подверглись разрушениям.
Об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.
-
OnlyFans, Uber и Bolt: какие еще компании теперь платят "налог на Google"
-
Не Фьюри и не Дюбуа: Усик выбрал соперника
-
В ISW объяснили, как весенний призыв может помешать путину на войне
-
Швеция подождет: турецкий парламент ратифицировал заявку Финляндии в НАТО
-
Весенний призыв в рф: в ISW спрогнозировали, отправит ли путин на фронт новобранцев
-
Укрпошта выпускает новые марки, посвященные городам героев Киевской области
-
Курс валют в Украине 31 марта: сколько стоят доллар и евро
-
Силы обороны за сутки уничтожили четыре российских склада и пункт управления армией рф, — Генштаб
-
Ночная атака дронов: Генштаб сообщил, сколько "Шахедов" сбили военные
-
Малиновский зарабатывает в "Марселе" сумасшедшие деньги: один из лидеров клуба
Подробности атаки
"Ракетный террор мирного населения продолжается. Громкое утро выдалось для Запорожского района", — говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением реактивных систем залпового огня.
"Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте", — рассказали в администрации.
Также сообщается, что в результате атаки пострадавших нет.
Напомним, 22 марта в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье.
В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел дома в Запорожье, которые были повреждены в результате российских обстрелов из реактивной системы залпового огня 22 марта. Известно, что есть угроза обвала одного из домов.