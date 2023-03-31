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Россияне утром обстреляли Запорожье: ОВА сообщила о последствиях

31 марта 2023 07:26
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне атаковали Запорожье с РСЗО
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары из реактивных систем залпового огня. Гражданские здания подверглись разрушениям.

Об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.

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Подробности атаки

"Ракетный террор мирного населения продолжается. Громкое утро выдалось для Запорожского района", — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением реактивных систем залпового огня.

"Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте", — рассказали в администрации.

Также сообщается, что в результате атаки пострадавших нет.

Напомним, 22 марта в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье.

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел дома в Запорожье, которые были повреждены в результате российских обстрелов из реактивной системы залпового огня 22 марта. Известно, что есть угроза обвала одного из домов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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