Россияне утром обстреляли Запорожье: ОВА сообщила о последствиях

Россияне атаковали Запорожье с РСЗО

Российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары из реактивных систем залпового огня. Гражданские здания подверглись разрушениям.

Об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.

Подробности атаки

"Ракетный террор мирного населения продолжается. Громкое утро выдалось для Запорожского района", — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением реактивных систем залпового огня.

"Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте", — рассказали в администрации.

Также сообщается, что в результате атаки пострадавших нет.

Напомним, 22 марта в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье.

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел дома в Запорожье, которые были повреждены в результате российских обстрелов из реактивной системы залпового огня 22 марта. Известно, что есть угроза обвала одного из домов.