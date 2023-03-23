Росіяни за добу 11 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий
Минулої доби, 22 березня, росія продовжила порушувати перемир'я на Донбасі, здійснивши 11 обстрілів населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, використовуючи 58 снарядів.
Про це повідомляє Херсонська міська рада.
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Обстріл Херсонської області
Внаслідок обстрілів зафіксовано влучення в Херсоні, включаючи Корабельний та Дніпровський райони, а також Антонівку, Молодіжне та Зеленівку. Дачні ділянки в острівній та береговій частинах Херсонської МТГ також були піддані обстрілу. На жаль, минулої доби загинула одна людина.
Примітно, що у Херсоні 22 березня пролунали потужні вибухи. Влада підтверджує обстріл міста з боку російських окупантів.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 березня, на Херсонщині 18-річний хлопець підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху молодий хлопець загинув на місці.
Як відомо, хлопець підірвався на російській міні у лісосмузі за селом Станіслав.