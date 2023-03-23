Росіяни за добу 11 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий

Обстріл Херсонської області

Минулої доби, 22 березня, росія продовжила порушувати перемир'я на Донбасі, здійснивши 11 обстрілів населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, використовуючи 58 снарядів.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

Обстріл Херсонської області

Внаслідок обстрілів зафіксовано влучення в Херсоні, включаючи Корабельний та Дніпровський райони, а також Антонівку, Молодіжне та Зеленівку. Дачні ділянки в острівній та береговій частинах Херсонської МТГ також були піддані обстрілу. На жаль, минулої доби загинула одна людина.

Примітно, що у Херсоні 22 березня пролунали потужні вибухи. Влада підтверджує обстріл міста з боку російських окупантів.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 березня, на Херсонщині 18-річний хлопець підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху молодий хлопець загинув на місці.

Як відомо, хлопець підірвався на російській міні у лісосмузі за селом Станіслав.