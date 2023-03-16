Окупанти з безпілотників атакували медзаклад у Херсоні: що відомо

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Російські окупаційні війська атакували Херсон з безпілотників. Пошкоджено один із медичних закладів міста.

Про це у своєму Telegram розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Що відомо

Голова ОВА зазначає, що один з ворожих БпЛА було направлено на медичний заклад Херсона.

"Через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд. Попередньо, медики та пацієнти — не постраждали", — написав Олександр Прокудін, опублікувавши фото з місця події.

Як відомо, російські окупаційні війська протягом минулої доби, 15 березня, понад 80 разів обстріляли територію Херсонської області. Постраждало троє мирних жителів, які отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, протягом 11 березня російська армія також здійснила п'ять обстрілів по Херсонській громаді, зокрема по населених пунктах Зимівник, Приозерне та Корабельному району Херсона. Ці напади призвели до трагічних наслідків, внаслідок яких троє людей загинули, а ще троє отримали поранення.