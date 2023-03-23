Россияне за сутки 11 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший

Обстрел Херсонской области

За прошедшие сутки, 22 марта, россия продолжила нарушать перемирие на Донбассе, совершив 11 обстрелов населенных пунктов Херсонской городской территориальной громады, используя 58 снарядов.

Об этом сообщает Херсонский городской совет.

Обстрел Херсонской области

В результате обстрелов зафиксированы попадания в Херсоне, включая Корабельный и Днепровский районы, а также Антоновку, Молодежное и Зеленовку. Дачные участки в островной и береговой частях Херсонской МТГ также были подвержены обстрелу. К сожалению, за прошедшие сутки погиб один человек.

Примечательно, что в Херсоне 22 марта прогремели мощные взрывы. Власти подтверждают обстрел города со стороны российских оккупантов.

Напомним, что в понедельник, 20 марта, в Херсонской области 18-летний парень подорвался на вражеской мине. В результате взрыва молодой парень погиб на месте.

Как известно, парень подорвался на российской мине в лесополосе за селом Станислав.