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Росіяни за добу близько 90 разів обстріляли територію України, — Генштаб

15 червня 2023 07:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни за добу близько 90 разів обстріляли територію України, — Генштаб
Російські артилеристи ведуть обстріл українських позицій. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 14 червня, регулярно обстрілювали прифронтові чи прикордонні населені пункти по усій довжині фронту та кордону України з РФ. Усього було зафіксовано близько 90 обстрілів.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Обстріли за добу

За інформацією Генштабу, російські окупанти за минулу добу 38 разів завдали ударів по позиціях українських військ та населених пунктах України за допомогою авіації.

Також зафіксовано понад 50 обстрілів з використанням ракетних систем залпового вогню.

Український танкіст
Український танкіст
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Удари по напрямках

Велику кількість українських населених пунктів російські окупанти обстріляли на півночі, у Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Також окупанти вели артилерійський вогонь на території Донецької області, на Авдіївському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Український військовий
Український військовий
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

На південному фронті, попри те, що росіяни обороняються - вони обстріляли понад 50 населених пунктів, зокрема:

  • Гуляйполе на Запоріжжі;
  • Очаків у Миколаївській області.

Ранкове зведення Генштабу
Ранкове зведення Генштабу

Нагадаємо, що у ніч з 14 на 15 червня російські окупанти знову здійснили спробу атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе, зокрема, в районі Одеси. Але українська протиповітряна оборона відбила цю атаку.

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