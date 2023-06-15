Росіяни за добу близько 90 разів обстріляли територію України, — Генштаб

Російські артилеристи ведуть обстріл українських позицій. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 14 червня, регулярно обстрілювали прифронтові чи прикордонні населені пункти по усій довжині фронту та кордону України з РФ. Усього було зафіксовано близько 90 обстрілів.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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За інформацією Генштабу, російські окупанти за минулу добу 38 разів завдали ударів по позиціях українських військ та населених пунктах України за допомогою авіації.

Також зафіксовано понад 50 обстрілів з використанням ракетних систем залпового вогню.

Український танкіст

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Удари по напрямках

Велику кількість українських населених пунктів російські окупанти обстріляли на півночі, у Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Також окупанти вели артилерійський вогонь на території Донецької області, на Авдіївському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Український військовий

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

На південному фронті, попри те, що росіяни обороняються - вони обстріляли понад 50 населених пунктів, зокрема:

Гуляйполе на Запоріжжі;

Очаків у Миколаївській області.

Ранкове зведення Генштабу

Нагадаємо, що у ніч з 14 на 15 червня російські окупанти знову здійснили спробу атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе, зокрема, в районі Одеси. Але українська протиповітряна оборона відбила цю атаку.