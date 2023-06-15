Россияне за сутки около 90 раз обстреляли территорию Украины, — Генштаб

Российские артиллеристы ведут обстрелы украинских позиций. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 14 июня, регулярно обстреливали прифронтовые или пограничные населенные пункты по всей длине фронта и границы Украины с РФ. Всего было зафиксировано около 90 обстрелов.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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По информации Генштаба, российские оккупанты за минувшие сутки 38 раз нанесли удары по позициям украинских войск и населенным пунктам Украины с помощью авиации.

Также зафиксировано более 50 обстрелов с использованием ракетных систем залпового огня.

Украинский танкист

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Удары по направлениям

Большое количество украинских населенных пунктов российские оккупанты обстреляли на севере, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Также оккупанты вели артиллерийский огонь на территории Донецкой области, на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Украинский военный

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

На южном фронте, несмотря на то, что россияне обороняются, они обстреляли более 50 населенных пунктов, в частности:

Гуляйполе в Запорожье;

Очаков Николаевской области.

Утреннее возведение Генштаба

Напомним, что в ночь с 14 на 15 июня российские оккупанты снова предприняли попытку атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе, в частности, в районе Одессы. Но украинская противовоздушная оборона отразила эту атаку.