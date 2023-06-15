Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне за сутки около 90 раз обстреляли территорию Украины, — Генштаб arrow

Россияне за сутки около 90 раз обстреляли территорию Украины, — Генштаб

15 июня 2023 07:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне за сутки около 90 раз обстреляли территорию Украины, — Генштаб
Российские артиллеристы ведут обстрелы украинских позиций. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 14 июня, регулярно обстреливали прифронтовые или пограничные населенные пункты по всей длине фронта и границы Украины с РФ. Всего было зафиксировано около 90 обстрелов.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Обстрелы за сутки

По информации Генштаба, российские оккупанты за минувшие сутки 38 раз нанесли удары по позициям украинских войск и населенным пунктам Украины с помощью авиации.

Также зафиксировано более 50 обстрелов с использованием ракетных систем залпового огня.

Украинский танкист
Украинский танкист
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Удары по направлениям

Большое количество украинских населенных пунктов российские оккупанты обстреляли на севере, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Также оккупанты вели артиллерийский огонь на территории Донецкой области, на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Украинский военный
Украинский военный
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

На южном фронте, несмотря на то, что россияне обороняются, они обстреляли более 50 населенных пунктов, в частности:

  • Гуляйполе в Запорожье;
  • Очаков Николаевской области.

Утреннее возведение Генштаба
Утреннее возведение Генштаба

Напомним, что в ночь с 14 на 15 июня российские оккупанты снова предприняли попытку атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе, в частности, в районе Одессы. Но украинская противовоздушная оборона отразила эту атаку.

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас