Россияне за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Украины, — Генштаб

Обстрел Украины. Фото: росСМИ

В течение суток, 5 мая, россияне нанесли шесть ракетных ударов. В частности осуществлялись обстрелы Часового Яра, Константиновки и Херсона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы Украины

В сообщении указывается, что Россия нанесла 25 авиационных ударов и осуществила более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате обстрелов были разрушены частные дома и гражданская инфраструктура.

В Генштабе предупредили, что вероятность авиационных ударов по всей Украине остается высокой.

Напомним, что в субботу, 6 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей. Всего враг совершил более 30 обстрелов.

В командовании рассказали, что с 10:15 до 10:30 зафиксировано четыре "прилета", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

Также мы писали, что 6 мая оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами из самолета СУ-35 по Сумской области. Пострадали как минимум пять человек.