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Россияне за сутки более 150 раз обстреляли Украину, есть погибшие, — Генштаб

19 июня 2023 07:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне за сутки более 150 раз обстреляли Украину, есть погибшие, — Генштаб
Российские оккупанты обстреливают украинскую территорию. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки атаковали на восточных направлениях. На северо-востоке и юге оккупанты наносили воздушные удары по территории Украины.

Об этом сообщает в своем традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки, 18 июня, российские оккупанты нанесли более 150 ударов по позициям украинских войск и украинских городах и селах.

Украинские военные на фронте
Украинские военные на фронте
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

В частности, россияне осуществили:

  • 59 ударов с помощью авиации;
  • более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Последствия обстрелов

Результатом этих многочисленных обстрелов погибшие и раненые гражданские украинцы.

Украинская военная техника
Украинская военная техника
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Разрушено и повреждено большое количество объектов на территории Украины, в том числе более 20 жилых домов и одна школа.

Ситуация по направлениям

На севере, на Северском и Слобожанском направлениях россияне пытались атаковать в формате воздушных атак.

Украинский защитник
Украинский защитник
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Основные наземные атаки оккупационный контингент проводит по четырем восточным направлениям:

  • Авдеевском;
  • Бахмутскому;
  • Лиманском;
  • Марьинском.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано 24 боевых столкновения.

На юге, в Запорожском и Херсонском направлениях, россияне в основном обороняются.

Строительство Генштаба ВСУ за 19 июня 2023 года

Строительство Генштаба ВСУ за 19 июня 2023 года
Строительство Генштаба ВСУ за 19 июня 2023 года

Напомним, что за прошедший день авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам и поразила один ЗРК. Кроме того, ВСУ ликвидировали вражеский вертолет Ка-52, три "шахеда" и семь разведывательных БпЛА.

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