Россияне за сутки более 150 раз обстреляли Украину, есть погибшие, — Генштаб
Российские оккупационные войска за прошедшие сутки атаковали на восточных направлениях. На северо-востоке и юге оккупанты наносили воздушные удары по территории Украины.
Об этом сообщает в своем традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки, 18 июня, российские оккупанты нанесли более 150 ударов по позициям украинских войск и украинских городах и селах.
В частности, россияне осуществили:
- 59 ударов с помощью авиации;
- более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Последствия обстрелов
Результатом этих многочисленных обстрелов погибшие и раненые гражданские украинцы.
Разрушено и повреждено большое количество объектов на территории Украины, в том числе более 20 жилых домов и одна школа.
Ситуация по направлениям
На севере, на Северском и Слобожанском направлениях россияне пытались атаковать в формате воздушных атак.
Основные наземные атаки оккупационный контингент проводит по четырем восточным направлениям:
- Авдеевском;
- Бахмутскому;
- Лиманском;
- Марьинском.
Всего за минувшие сутки было зафиксировано 24 боевых столкновения.
На юге, в Запорожском и Херсонском направлениях, россияне в основном обороняются.
Напомним, что за прошедший день авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам и поразила один ЗРК. Кроме того, ВСУ ликвидировали вражеский вертолет Ка-52, три "шахеда" и семь разведывательных БпЛА.