Россияне за сутки более 150 раз обстреляли Украину, есть погибшие, — Генштаб

Российские оккупанты обстреливают украинскую территорию. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки атаковали на восточных направлениях. На северо-востоке и юге оккупанты наносили воздушные удары по территории Украины.

Об этом сообщает в своем традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки, 18 июня, российские оккупанты нанесли более 150 ударов по позициям украинских войск и украинских городах и селах.

Украинские военные на фронте

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

В частности, россияне осуществили:

59 ударов с помощью авиации;

более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Последствия обстрелов

Результатом этих многочисленных обстрелов погибшие и раненые гражданские украинцы.

Украинская военная техника

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Разрушено и повреждено большое количество объектов на территории Украины, в том числе более 20 жилых домов и одна школа.

Ситуация по направлениям

На севере, на Северском и Слобожанском направлениях россияне пытались атаковать в формате воздушных атак.

Украинский защитник

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Основные наземные атаки оккупационный контингент проводит по четырем восточным направлениям:

Авдеевском;

Бахмутскому;

Лиманском;

Марьинском.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано 24 боевых столкновения.

На юге, в Запорожском и Херсонском направлениях, россияне в основном обороняются.

Строительство Генштаба ВСУ за 19 июня 2023 года

Напомним, что за прошедший день авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам и поразила один ЗРК. Кроме того, ВСУ ликвидировали вражеский вертолет Ка-52, три "шахеда" и семь разведывательных БпЛА.