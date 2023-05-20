Росіяни за добу понад 50 разів обстріляли Херсонщину, — Прокудін
Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали понад 50 ударів по непідконтрольній їм частині Херсонської області. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини
Протягом минулої доби російські окупанти 53 рази обстріляли правобережну частину Херсонської області.
Усього було запущено 311 снарядів. Росіяни використали для обстрілів важку артилерію, системи РСЗВ "Град", авіацію, безпілотники і навіть танки.
Обласний центр пережив два обстріли, усього на Херсон прилетіло 11 російських снарядів.
Наслідки обстрілів
Російські снаряди прилетіли в житлові квартали населених пунктів Херсонської області.
У Бериславському районі були обстріляні територія і будівля автозаправної станції.
На щастя, ні загиблих, ні поранених минулої доби в Херсонській області не зафіксовано.
За добу з прифронтового регіону евакуйовано 87 осіб.
Нагадаємо, за попередню добу російські окупаційні війська понад 60 разів обстріляли Херсонську область і два рази сам Херсон. Поранень зазнали двоє місцевих жителів.