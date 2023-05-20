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Росіяни за добу понад 50 разів обстріляли Херсонщину, — Прокудін

20 травня 2023 08:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни за добу понад 50 разів обстріляли Херсонщину, — Прокудін
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зустрічається із мешканцями регіону. Фото: Telegram-канал Прокудіна
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали понад 50 ударів по непідконтрольній їм частині Херсонської області. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсонщини

Протягом минулої доби російські окупанти 53 рази обстріляли правобережну частину Херсонської області.

Усього було запущено 311 снарядів. Росіяни використали для обстрілів важку артилерію, системи РСЗВ "Град", авіацію, безпілотники і навіть танки.

Обласний центр пережив два обстріли, усього на Херсон прилетіло 11 російських снарядів.

Наслідки обстрілів

Російські снаряди прилетіли в житлові квартали населених пунктів Херсонської області.

У Бериславському районі були обстріляні територія і будівля автозаправної станції.

На щастя, ні загиблих, ні поранених минулої доби в Херсонській області не зафіксовано.

За добу з прифронтового регіону евакуйовано 87 осіб.

Нагадаємо, за попередню добу російські окупаційні війська понад 60 разів обстріляли Херсонську область і два рази сам Херсон. Поранень зазнали двоє місцевих жителів.

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