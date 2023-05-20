Россияне в сутки более 50 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин
За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 50 ударов по неподконтрольной им части Херсонской области. Обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Обстрелы Херсона
За прошедшие сутки российские оккупанты 53 раза обстреляли правобережную часть Херсонской области.
Всего было запущено 311 снарядов. Россияне использовали для обстрелов тяжелую артиллерию, системы РСЗО "Град", авиацию, беспилотники и даже танки.
Областной центр пережил два обстрела, всего на Херсон прилетело 11 российских снарядов.
Последствия обстрелов
Российские снаряды прилетели в жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области.
В Бериславском районе были обстреляны территория и здание автозаправочной станции.
К счастью, ни погибших, ни раненых за прошедшие сутки в Херсонской области не зафиксировано.
За сутки из прифронтового региона эвакуировано 87 человек.
Напомним, за предыдущие сутки российские оккупационные войска более 60 раз обстреляли Херсонскую область и два раза сам Херсон. Ранения получили двое местных жителей.