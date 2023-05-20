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Россияне в сутки более 50 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин

20 мая 2023 08:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне в сутки более 50 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин встречается с жителями региона. Фото: Telegram-канал Прокудина
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 50 ударов по неподконтрольной им части Херсонской области. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсона

За прошедшие сутки российские оккупанты 53 раза обстреляли правобережную часть Херсонской области.

Всего было запущено 311 снарядов. Россияне использовали для обстрелов тяжелую артиллерию, системы РСЗО "Град", авиацию, беспилотники и даже танки.

Областной центр пережил два обстрела, всего на Херсон прилетело 11 российских снарядов.

Последствия обстрелов

Российские снаряды прилетели в жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области.

В Бериславском районе были обстреляны территория и здание автозаправочной станции.

К счастью, ни погибших, ни раненых за прошедшие сутки в Херсонской области не зафиксировано.

За сутки из прифронтового региона эвакуировано 87 человек.

Напомним, за предыдущие сутки российские оккупационные войска более 60 раз обстреляли Херсонскую область и два раза сам Херсон. Ранения получили двое местных жителей.

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