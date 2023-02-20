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Росіяни за добу убили трьох мирних мешканців Донеччини

20 лютого 2023 08:54
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Протягом 19 лютого росіяни убили трьох мирних мешканців Донецької області
У Авдіївці та Бахмуті внаслідок обстрілів армії рф загинули цивільні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На території Донецької області російські окупанти убили трьох цивільних. Усього на території регіону росіяни убили понад 1 370 мирних жителів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Інформація про загиблих

Учора, 19 лютого російські окупанти убили трьох цивільних на Донбасі. 

Одного мирного мешканця окупанти убили прифронтовій Авдіївці. Ще двоє загинули на іншому напрямку — в Бахмуті та Богданівці.

Поранені цивільні

Також одна людина отримала поранення після обстрілів російських окупантів.

Це сталося у Первомайському, неподалік Авдіївки.

Загальна кількість жертв

Усього, за даними місцевої влади, на території Донецької області з початку війни від рук російських окупантів загинули 1 378 мирних мешканців. Ще 3 070 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри, зазначає Донецька ОВА, не враховують жертв у окупованих нині Волновасі та Маріуполі. Їх поки що неможливо порахувати.

Нагадаємо, що росіяни намагаються захопити Бахмут до роковин вторгнення, але, як зазначає ISW, у них це не вийде.

Фото: Telegram Кириленка

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