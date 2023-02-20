Протягом 19 лютого росіяни убили трьох мирних мешканців Донецької області

У Авдіївці та Бахмуті внаслідок обстрілів армії рф загинули цивільні

На території Донецької області російські окупанти убили трьох цивільних. Усього на території регіону росіяни убили понад 1 370 мирних жителів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Інформація про загиблих

Учора, 19 лютого російські окупанти убили трьох цивільних на Донбасі.

Одного мирного мешканця окупанти убили прифронтовій Авдіївці. Ще двоє загинули на іншому напрямку — в Бахмуті та Богданівці.

Поранені цивільні

Також одна людина отримала поранення після обстрілів російських окупантів.

Це сталося у Первомайському, неподалік Авдіївки.

Загальна кількість жертв

Усього, за даними місцевої влади, на території Донецької області з початку війни від рук російських окупантів загинули 1 378 мирних мешканців. Ще 3 070 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри, зазначає Донецька ОВА, не враховують жертв у окупованих нині Волновасі та Маріуполі. Їх поки що неможливо порахувати.

Нагадаємо, що росіяни намагаються захопити Бахмут до роковин вторгнення, але, як зазначає ISW, у них це не вийде.

Фото: Telegram Кириленка