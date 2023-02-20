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Россияне за сутки убили троих мирных жителей Донбасса

20 февраля 2023 08:54
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В течение 19 февраля россияне убили троих мирных жителей Донецкой области
В Авдеевке и Бахмуте в результате обстрелов армии рф погибли гражданские
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

На территории Донецкой области российские оккупанты убили трех гражданских. Всего на территории региона россияне убили более 1370 мирных жителей.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Информация о погибших

Вчера, 19 февраля российские оккупанты убили троих гражданских на Донбассе.

Одного мирного жителя оккупанты убили при фронтовой Авдеевке. Еще двое погибли в другом направлении — в Бахмуте и Богдановке.

Раненые гражданские

Также один человек получил ранения после обстрелов российских окупантов.

Это произошло в Первомайском, недалеко от Авдеевки.

Общее количество жертв

Всего, по данным местных властей, на территории Донецкой области с начала войны от рук российских оккупантов погибли 1378 мирных жителей. Еще 3070 получили ранения разной степени тяжести.

Эти цифры, отмечает Донецкая ОВА, не учитывают жертв в оккупированных ныне Волновахе и Мариуполе. Их пока невозможно сосчитать.

Напомним, что россияне пытаются захватить Бахмут к годовщине вторжения, но, как отмечает ISW, у них это не получится.

Фото: Telegram Кириленко

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