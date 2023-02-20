В течение 19 февраля россияне убили троих мирных жителей Донецкой области

Россияне за сутки убили троих мирных жителей Донбасса
На территории Донецкой области российские оккупанты убили трех гражданских. Всего на территории региона россияне убили более 1370 мирных жителей.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Информация о погибших
Вчера, 19 февраля российские оккупанты убили троих гражданских на Донбассе.
Одного мирного жителя оккупанты убили при фронтовой Авдеевке. Еще двое погибли в другом направлении — в Бахмуте и Богдановке.
Раненые гражданские
Также один человек получил ранения после обстрелов российских окупантов.
Это произошло в Первомайском, недалеко от Авдеевки.
Общее количество жертв
Всего, по данным местных властей, на территории Донецкой области с начала войны от рук российских оккупантов погибли 1378 мирных жителей. Еще 3070 получили ранения разной степени тяжести.
Эти цифры, отмечает Донецкая ОВА, не учитывают жертв в оккупированных ныне Волновахе и Мариуполе. Их пока невозможно сосчитать.
Напомним, что россияне пытаются захватить Бахмут к годовщине вторжения, но, как отмечает ISW, у них это не получится.
Фото: Telegram Кириленко