Росіяни за добу завдали ударів на сході та півдні, є загиблі, — Генштаб

Удар по Слов’янську 27 березня

Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 27 березня, обстріляли низку населених пунктів як на Сході, так і на Півдні України. Об’єктами ракетних та авіаційних ударів були винятково цивільні об’єкти.

Про це повідомив у традиційному щоденному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Схід

Росіяни продовжують використовувати на війні в Україні терористичну тактику проти цивільного населення.

Так, окупанти завдали ракетного удару по Слов’янську Донецької області.

Внаслідок цього удару постраждали мирні мешканці. Є загиблі.

Південь

Місто Берислав Херсонської області стало метою авіаційного удару загарбників.

Постраждав внаслідок цієї атаки цивільний об’єкт.

"Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України", — наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, учора, 27 березня, російські окупанти вдарили по центру Слов'янська Донецької області двома ракетами С300. Обстріл відбувся близько 10:30.

Дві людини загинуло внаслідок ракетного удару російських військ. Постраждало щонайменше 32 мирних мешканці. П’ятеро з них перебували у вкрай важкому стані.

Фото: Суспільне