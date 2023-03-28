Росіяни за добу завдали ударів на сході та півдні, є загиблі, — Генштаб
Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 27 березня, обстріляли низку населених пунктів як на Сході, так і на Півдні України. Об’єктами ракетних та авіаційних ударів були винятково цивільні об’єкти.
Про це повідомив у традиційному щоденному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
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Схід
Росіяни продовжують використовувати на війні в Україні терористичну тактику проти цивільного населення.
Так, окупанти завдали ракетного удару по Слов’янську Донецької області.
Внаслідок цього удару постраждали мирні мешканці. Є загиблі.
Південь
Місто Берислав Херсонської області стало метою авіаційного удару загарбників.
Постраждав внаслідок цієї атаки цивільний об’єкт.
"Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України", — наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, учора, 27 березня, російські окупанти вдарили по центру Слов'янська Донецької області двома ракетами С300. Обстріл відбувся близько 10:30.
Дві людини загинуло внаслідок ракетного удару російських військ. Постраждало щонайменше 32 мирних мешканці. П’ятеро з них перебували у вкрай важкому стані.
Фото: Суспільне