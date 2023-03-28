Россияне за сутки нанесли удары на востоке и юге, есть погибшие, — Генштаб

Удар по Славянску 27 марта

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд населенных пунктов как на Востоке, так и на Юге Украины. Объектами ракетных и авиационных ударов являлись исключительно гражданские объекты.

Об этом сообщил в традиционной ежедневной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Восток

Россияне продолжают использовать на войне в Украине террористическую тактику против гражданского населения.

Так, оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области.

В результате этого удара пострадали мирные жители. Есть погибшие.

Юг

Город Берислав Херсонской области стал целью авиационного удара захватчиков.

Пострадал в результате этой атаки гражданский объект.

"Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины", — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, вчера, 27 марта, российские оккупанты ударили по центру Славянска Донецкой области двумя ракетами С300. Обстрел произошел около 10.30.

Два человека погибли в результате ракетного удара российских войск. Пострадали не менее 32 мирных жителей. Пятеро из них находились в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Суспільне