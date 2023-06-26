Россияне за неделю потеряли в восемь раз больше солдат, чем ВСУ, — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: "Медіацентр Україна"

За прошедшую неделю российские оккупационные войска потеряли 17 зенитных комплексов и 11 пунктов управления. Потери россиян в живой силе в восемь раз больше, чем у украинцев.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила во время включения из Military Media Center.

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Уничтоженная российская техника

По словам Маляр, на прошлой неделе Силы обороны Украины уничтожили сотни единиц российской военной техники.

Одними из важнейших уничтоженных целей стали три вертолета оккупационных войск:

два К-52;

один Ми-24.

Кроме того, украинцы уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов российской армии, 11 пунктов управления и семь складов с боеприпасами.

Разница в потерях в живой силе

Россияне понесут и серьезные кадровые потери.

Так, по словам Анны Маляр, за прошедшую неделю российские оккупационные войска потеряли убитыми в восемь раз больше, чем Силы обороны Украины.

Маляр о российских потерях на фронте

Напомним, Маляр сообщала, что Силы обороны Украины освободили во время летнего контрнаступления на южном фронте около 130 кв. км. За неделю украинская армия осуществила около 9 тыс. огневых задач на Таврическом направлении.