Россияне за неделю потеряли в восемь раз больше солдат, чем ВСУ, — Маляр
За прошедшую неделю российские оккупационные войска потеряли 17 зенитных комплексов и 11 пунктов управления. Потери россиян в живой силе в восемь раз больше, чем у украинцев.
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила во время включения из Military Media Center.
Уничтоженная российская техника
По словам Маляр, на прошлой неделе Силы обороны Украины уничтожили сотни единиц российской военной техники.
Одними из важнейших уничтоженных целей стали три вертолета оккупационных войск:
- два К-52;
- один Ми-24.
Кроме того, украинцы уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов российской армии, 11 пунктов управления и семь складов с боеприпасами.
Разница в потерях в живой силе
Россияне понесут и серьезные кадровые потери.
Так, по словам Анны Маляр, за прошедшую неделю российские оккупационные войска потеряли убитыми в восемь раз больше, чем Силы обороны Украины.
Напомним, Маляр сообщала, что Силы обороны Украины освободили во время летнего контрнаступления на южном фронте около 130 кв. км. За неделю украинская армия осуществила около 9 тыс. огневых задач на Таврическом направлении.