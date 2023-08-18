Россияне заявили об атаке морскими дронами на Черноморский флот
ВСУ продолжает наносить удары по Черноморскому флоту РФ. Оккупанты заявили об атаке безэкипажным кораблем.
Об этом рассказали росСМИ.
Черноморский флот под ударом ВСУ
"ВСУ попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. Сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков" уничтожили его огнем с бортового вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России", — говорится в сообщении захватчиков.
Ранее мы сообщали, что украинская компания Temerland презентовала прототип роботизированной гусеничной платформы Scorpion 2. Для выполнения боевых задач ее могут использовать как наземные войска, так и войска противовоздушной обороны. Ее предназначение — это огневая поддержка.
Напомним, в Херсонской области взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У". Установлено, что пуск враждебной цели производился с временно оккупированных территорий.