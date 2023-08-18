Россияне заявили об атаке морскими дронами на Черноморский флот

Корабли Черноморского флота РФ. Фото: RTVI

ВСУ продолжает наносить удары по Черноморскому флоту РФ. Оккупанты заявили об атаке безэкипажным кораблем.

Об этом рассказали росСМИ.

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"ВСУ попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. Сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков" уничтожили его огнем с бортового вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России", — говорится в сообщении захватчиков.

Ранее мы сообщали, что украинская компания Temerland презентовала прототип роботизированной гусеничной платформы Scorpion 2. Для выполнения боевых задач ее могут использовать как наземные войска, так и войска противовоздушной обороны. Ее предназначение — это огневая поддержка.

Напомним, в Херсонской области взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У". Установлено, что пуск враждебной цели производился с временно оккупированных территорий.