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Росіяни заявили, що Бахмут "уже не є важливим містом" на фронті

1 липня 2023 16:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни заявили, що Бахмут "уже не є важливим містом" на фронті
Бахмут. Фото: Андрій Дубчак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На російському "Першому каналі" засумнівалися щодо ефективності ПВК "Вагнер". Також в ефірі пропагандисти назвали Бахмут "не найважливішим з погляду фронту" містом.

Про це пише російське видання "Meduza — LIVE".

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Як окупанти порівнюють бої

Зазначається, що в одному із сюжетів у випуску передачі "Людина і закон" від 30 червня розповідають та порівнюють бої за Маріуполь та за Бахмут.

"Перше місто називають "одним із найважливіших центрів української металургії", з якого "вісім років цілеспрямовано робили потужний укріпрайон з, як вважають, неприступною "Азовсталлю" та вкрай мотивованим батальйоном "Азов"". Зазначається, що населення міста складало 425 тисяч осіб", — йдеться у повідомленні. 

Пропаганда Росії

Крім того, у сюжеті перераховують підрозділи армії РФ, які брали участь у битві за Маріуполь, серед яких них ПВК "Вагнер". За словами диктора, місто російські окупанти захопили за 71 день.

"А от "не найважливіший з погляду всього фронту Артемівськ" з населенням 72 тисячі людей вагнерівці захоплювали 224 дні. На завершення сюжету йдеться про те, що ніхто "аж ніяк не применшує подвиг" бійців ПВК "Вагнер", "які чесно і самовіддано билися", — додають у повідомленні.

Наступного дня після того, як ватажок злочинної організації Євген Пригожин повідомив про захоплення Бахмута, тоді на "Першому каналі" "звільнення" міста назвали "подією історичного масштабу".

Варто додати, що назву Бахмута "Артемівськ" (до 2016 року) використовують російські офіційні представники та пропагандисти.

 

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про прогрес на Бахмутському напрямку. Також він демонстрував результати військових дій, включаючи знищення ворожого міномету "Васільок" та складу боєприпасів.

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