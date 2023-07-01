Россияне заявили, что Бахмут "уже не является важным городом" на фронте

Бахмут. Фото: Андрей Дубчак

На российском "Первом канале" усомнились в эффективности ЧВК "Вагнер". Также в эфире пропагандисты назвали Бахмут "не самым важным с точки зрения фронта" городом.

Об этом пишет российское издание "Meduza - LIVE".

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Отмечается, что в одном из сюжетов в выпуске передачи "Человек и закон" от 30 июня рассказывают и сравнивают бои за Мариуполь и Бахмут.

"Первый город называют "одним из важнейших центров украинской металлургии", из которого "восемь лет целенаправленно делали мощный укрепрайон с, как считают, неприступной "Азовсталью" и крайне мотивированным батальоном "Азов"". Отмечается, что население города составляло 425 тысяч человек" , — говорится в сообщении.

Пропаганда России

Кроме того, в сюжете перечисляют подразделения армии РФ, участвовавшие в битве за Мариуполь, среди которых ЧВК "Вагнер". По словам диктора, город российские оккупанты захватили за 71 день.

"А вот "не самый важный с точки зрения всего фронта Артемовск" с населением 72 тысячи людей вагнеровцы захватывали 224 дня. В завершение сюжета говорится, что никто "отнюдь не приуменшает подвиг" бойцов ЧВК "Вагнер", "честно и самоотверженно сражавшихся", — добавляют в сообщении.

На следующий день после того, как глава преступной организации Евгений Пригожин сообщил о захвате Бахмута, тогда на "Первом канале" "освобождение" города назвали "событием исторического масштаба".

Следует добавить, что название Бахмута "Артемовск" (до 2016 года) используют российские официальные представители и пропагандисты.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он демонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Васильок" и состав боеприпасов.