Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне заявили, что Бахмут "уже не является важным городом" на фронте arrow

Россияне заявили, что Бахмут "уже не является важным городом" на фронте

1 июля 2023 16:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне заявили, что Бахмут "уже не является важным городом" на фронте
Бахмут. Фото: Андрей Дубчак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На российском "Первом канале" усомнились в эффективности ЧВК "Вагнер". Также в эфире пропагандисты назвали Бахмут "не самым важным с точки зрения фронта" городом.

Об этом пишет российское издание "Meduza - LIVE".

Читайте также:

Как оккупанты сравнивают бои

Отмечается, что в одном из сюжетов в выпуске передачи "Человек и закон" от 30 июня рассказывают и сравнивают бои за Мариуполь и Бахмут.

"Первый город называют "одним из важнейших центров украинской металлургии", из которого "восемь лет целенаправленно делали мощный укрепрайон с, как считают, неприступной "Азовсталью" и крайне мотивированным батальоном "Азов"". Отмечается, что население города составляло 425 тысяч человек" , — говорится в сообщении.

Пропаганда России

Кроме того, в сюжете перечисляют подразделения армии РФ, участвовавшие в битве за Мариуполь, среди которых ЧВК "Вагнер". По словам диктора, город российские оккупанты захватили за 71 день.

"А вот "не самый важный с точки зрения всего фронта Артемовск" с населением 72 тысячи людей вагнеровцы захватывали 224 дня. В завершение сюжета говорится, что никто "отнюдь не приуменшает подвиг" бойцов ЧВК "Вагнер", "честно и самоотверженно сражавшихся", — добавляют в сообщении.

На следующий день после того, как глава преступной организации Евгений Пригожин сообщил о захвате Бахмута, тогда на "Первом канале" "освобождение" города назвали "событием исторического масштаба".

Следует добавить, что название Бахмута "Артемовск" (до 2016 года) используют российские официальные представители и пропагандисты.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он демонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Васильок" и состав боеприпасов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз