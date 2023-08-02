Россияне запустили по Украине 150 ракет в течение июля
За июль россияне запустили по Украине 150 ракет и 265 дронов-камикадзе типа "Шахед". ВСУ сбили почти все вражеские объекты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Украинскому ПВО в течение месяца удалось ликвидировать около 70% вражеских объектов, атаковавших Украину.
В ПВО уточнили, что за последние сутки силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 ударных БпЛА.
Напомним, что Россия постоянно атакует Украину дронами и ракетами ночью по двум причинам. Первая – "страна спит". Вторая – меньше визуальных привязок в отличие от светового дня.