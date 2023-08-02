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Россияне запустили по Украине 150 ракет в течение июля

2 августа 2023 10:46
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне запустили по Украине 150 ракет в течение июля
Ракеты РФ улетают в сторону Украины. Фото: Zaxid.net
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За июль россияне запустили по Украине 150 ракет и 265 дронов-камикадзе типа "Шахед". ВСУ сбили почти все вражеские объекты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Украинскому ПВО в течение месяца удалось ликвидировать около 70% вражеских объектов, атаковавших Украину.

Военные збили 293 вражеских цели на протяжении июля. Фото: ПВО

В ПВО уточнили, что за последние сутки силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 ударных БпЛА.

Напомним, что Россия постоянно атакует Украину дронами и ракетами ночью по двум причинам. Первая – "страна спит". Вторая – меньше визуальных привязок в отличие от светового дня.

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