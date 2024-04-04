Россияне применяют еще больше КАБ — Генштаб рассказал, где ситуация обострилась

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За последние сутки российские оккупанты нанесли 85 авиационных ударов по гражданскому населению. В результате российских террористических атак есть погибшие и ранены среди гражданского населения. Также ситуация тяжелая по направлениям фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в четверг, 4 апреля.

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В общей сложности, за прошедшие сутки оккупанты нанесли шесть ракетных, 85 авиационных ударов, а также 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, другие объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Кроме того, около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским огнем.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны также нанесла по захватчикам. Поражены 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один зенитно-ракетный комплекс противника.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение по:

четырех районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

одной артиллерийской системе,

одной радиолокационной станции,

одной станции РЭБ,

одном пункте управления БпЛА,

одному другому важному объекту противника.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Ситуация по направлениям по состоянию на 4 апреля

На Северском и Слобожанском направлениях захватчики сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили пять атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении украинские военные отразили 14 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Украинские танкисты на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В Авдеевском направлении Вооруженные силы отразили 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области. Там враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не вел.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил семь безуспешных атак позиций наших войск.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов по состоянию на 4 апреля

личного состава — около 445 040 (+670) человек;

танков — 7 018 (+9) единиц;

боевых бронированных машин — 13 386 (+18) единиц;

артиллерийских систем — 11 171 (+29) единица;

РСЗО — 1 026 (+1) единиц;

средств ПВО — 746 (+1) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 817 (+21) единиц;

крылатых ракет — 2 059 (+0) единиц;

кораблей — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 861 (+48) единица;

специальной техники — 1 845 (+7) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 4 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в Генштабе показали, как Javelin атаковал российский танк. В результате удара танк загорелся.

Кроме того, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и боевые бронированные машины врага.