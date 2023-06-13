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Россияне затапливают поля в Запорожской области, — Федоров

13 июня 2023 13:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне затапливают поля в Запорожской области, — Федоров
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Facebook Федорова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска водой из оросительных каналов затопили поля на юге Запорожской области. На этот шаг оккупанты пошли для того, чтобы помешать быстрому контрнаступлению ВСУ.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире национального телемарафона единых новостей.

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По словам Ивана Федорова, российские войска не ограничились подрывом Каховской гидроэлектростанции и дамбы на реке Мокрые Ялы в Донецкой области.

Оккупанты спускали воду с каналов в южных районах Запорожской области, в частности, неподалеку от Акимовки.

Таким образом, отметил украинский чиновник, россияне пытаются усложнить будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Подрыв Каховской ГЭС

Федоров отметил, что уничтожение Каховской гидроэлектростанции и исчезновение Каховского водохранилища больно отразилось и по югу Запорожской области.

Города и села в этой части региона, вплоть до города Бердянск на крайнем юго-востоке Запорожской области, получали для своих нужд воду из Каховского водохранилища.

Сейчас на оккупированной территории благодаря действиям оккупантов начинаются серьезные проблемы.

Напомним, 11 июня стало известно, что российские захватчики взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области. Это привело к подтоплению по оба берега реки.

Впрочем, отметили в ВСУ, на темпы наступательных действий Сил обороны на Таврическом направлении это не повлияло.

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