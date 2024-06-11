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Россияне нанесли авиаудар по Донецкой области — пятеро раненых

11 июня 2024 09:43
- Галина Шподарева
Россияне сбросили авиабомбу на жилой квартал в Константиновке — много раненых
Пятеро человек ранены в результате авиаудара по Константиновке. Фото: Донецкая областная прокуратура
- Галина Шподарева

Ночью 10 июня оккупанты сбросили на жилой квартал в Константиновке КАБ-500. В результате авиаудара пятеро гражданских получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры во вторник, 11 июня.

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Последствия авиаудара по Константиновке. Фото: Донецкая областная прокуратура

Какое вооружение оккупанты применили в Донецкой области

По данным правоохранителей, взрыв в Константиновке прогремел в 23:20. По предварительной информации, для удара по прифронтовому населенному пункту враг применил КАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов: выбиты окна и стекла. Пострадали пять человек. Мужчину 65 лет и четырех женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставили в больницу. У пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму и множественные резаные раны тела.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россияне нанесли авиаудар по Донецкой области — пятеро раненых - фото 2
Последствия авиаудара по Константиновке. Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, сегодня в больнице скончался мужчина, которого накануне извлекли из-под завалов после удара КАБами по Харькову. Семеро человек получили ранения.

В течение суток оккупанты нанесли 548 раз ударов по Запорожской области. Во время атаки по Пологовскому району получили ранения две женщины и мужчина.

В эти сутки украинские защитники уничтожили еще 1100 оккупантов, поразили российские танки и системы ПВО. Кроме того, были уничтожены артиллерийские системы и беспилотники.

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Донецкая область
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