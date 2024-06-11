Генштаб назвав втрати ворога на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook Сухопутних військ ЗСУ

Українські захисники знищили цієї доби ще 1100 окупантів, вразили російські танки та системи ППО. Крім того, були знищені артилерійські системи та безпілотники.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook у вівторок, 11 червня.

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Не дивлячись на те, що російські війська намагаються просуватися на всіх ділянках фронту та покращити свої позиції, вони несуть важкі втрати. Генеральний штаб звітує про ліквідацію 1100 окупантів лише за минулу добу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 520850 (+1100) осіб;

танків — 7902 (+23) одиниці;

бойових броньованих машин —15176 (+32) одиниць;

артилерійських систем — 13690 (+46) одиниць;

РСЗВ —1099 (+1) одиниць;

засоби ППО — 842 (+5) одиниці;

літаків — 359 (+1) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11023 (+13) одиниці;

крилаті ракети — 2278 (+0) одиниць;

кораблі /катери — 28 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18676 (+58) одиниць;

спеціальна техніка — 2288 (+21) одиниць.

Інфографіка Генштабу у Facebook

Нагадаємо, українські Збройні сили продовжують цілеспрямовано знищувати нафтову промисловість Росії. Такі атаки суттєво ускладнюють ворогу виконання військових завдань.

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