Окупанти атакували Запорізьку область 548 разів за добу

Наслідки атаки росіян на Запоріжжя. Фото: Telegram Івана Федорова

Впродовж доби з 10 по 11 червня окупанти завдали 548 разів ударів по Запорізькій області. Під час атаки по Пологівському району зазнали поранень двоє жінок та чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у вівторок, 11 червня.

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За інформацією Запорізької ОВА, протягом доби під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Цвітковому та Кам'янському.

220 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку.

22 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку та Малинівку.

301 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Степногірська.

За цей час надійшло 10 повідомлень про руйнування житла.

Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни обстріляли Харків. Авіабомби влучили у двох районах міста, постраждали восьмеро людей.

Під час атаки по житлових кварталах Херсонської області було пошкоджено два приватні будинки, двоє людей зазнали поранень.

Також російські загарбники атакували Дніпропетровську область, внаслідок обстрілів поранення дістала 44-річна жінка.