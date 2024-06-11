Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти атакували Запоріжжя з повітря й артилерією — троє людей поранені arrow

Окупанти атакували Запоріжжя з повітря й артилерією — троє людей поранені

11 червня 2024 07:50
- Галина Шподарева
Окупанти атакували Запорізьку область 548 разів за добу
Наслідки атаки росіян на Запоріжжя. Фото: Telegram Івана Федорова
- Галина Шподарева

Впродовж доби з 10 по 11 червня окупанти завдали 548 разів ударів по Запорізькій області. Під час атаки по Пологівському району зазнали поранень двоє жінок та чоловік. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у вівторок, 11 червня. 

Читайте також:

По яких населених пунктах Запоріжжя били росіяни 

За інформацією Запорізької ОВА, протягом доби під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. 

  • Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Цвітковому та Кам'янському.
  • 220 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине,  Малинівку та Новоандріївку.
  • 22 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку та Малинівку.
  • 301 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Степногірська.

За цей час надійшло 10 повідомлень про руйнування житла.

Допис Івана Федорова. Фото: скриншот
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни обстріляли Харків. Авіабомби влучили у двох районах міста, постраждали восьмеро людей. 

Під час атаки по житлових кварталах Херсонської області було пошкоджено два приватні будинки, двоє людей зазнали поранень.

Також російські загарбники атакували Дніпропетровську область, внаслідок обстрілів поранення дістала 44-річна жінка.

окупанти
Іван Федоров
ракетний удар
війна в Україні
війна
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня