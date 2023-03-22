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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

22 марта 2023 12:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Последствия удара по Запорожью. Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.

Об этом сообщило " Суспільне Запоріжжя".

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Удар по многоэтажке

Во время сегодняшнего обстрела Запорожья одна из российских ракет попала в многоэтажку в левобережной части города.

По информации патрульной полиции, ограничено движение автотранспорта по улице Запорожской на участке от Школьной улицы до Прибрежной автомагистрали.

Ракетный удар по Запорожью

Ракетный удар по Запорожью, последствия

Последствия ракетного удара по Запорожью

Последствия ракетного удара

В сети появились фото- и видеоподтверждения очередного российского преступления.

Читатели Telegram-канала "Запоріжжя.Інфо" сообщили, что на крыше одной из многоэтажек торчит неразорвавшаяся ракета.

Напомним, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Запорожье. Информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Добавим, что в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому комплексу на северо-западе Запорожья, в правобережной его части.

Был разрушен ресторан в жилом комплексе.

Фото: "Суспільне"

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