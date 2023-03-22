Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

Последствия удара по Запорожью. Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi

В Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.

Об этом сообщило " Суспільне Запоріжжя".

Удар по многоэтажке

Во время сегодняшнего обстрела Запорожья одна из российских ракет попала в многоэтажку в левобережной части города.

По информации патрульной полиции, ограничено движение автотранспорта по улице Запорожской на участке от Школьной улицы до Прибрежной автомагистрали.

Последствия ракетного удара

В сети появились фото- и видеоподтверждения очередного российского преступления.

Читатели Telegram-канала "Запоріжжя.Інфо" сообщили, что на крыше одной из многоэтажек торчит неразорвавшаяся ракета.

Напомним, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Запорожье. Информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Добавим, что в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому комплексу на северо-западе Запорожья, в правобережной его части.

Был разрушен ресторан в жилом комплексе.

Фото: "Суспільне"