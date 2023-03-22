Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка
В Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.
Об этом сообщило " Суспільне Запоріжжя".
-
Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах
-
Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она
-
В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские
-
Кремль сообщил, говорили ли путин и Си Цзиньпин о "формуле мира" Зеленского
-
Украинцам раздадут еще миллионы LED-ламп: как оформить в "Дії"
-
В Украине будут по-новому проверять пьяных водителей: что изменилось
-
УДП согласовало переименование первых 12 судов
-
Бывшего мужа Ольги Сумской прооперировала: при чем здесь Виталий Кличко
-
Власти Белгородской области заявили об "обстреле ВСУ": погиб мужчина
-
Из подвала атакованного дронами общежития в Ржищеве эвакуировали более 200 человек
Удар по многоэтажке
Во время сегодняшнего обстрела Запорожья одна из российских ракет попала в многоэтажку в левобережной части города.
По информации патрульной полиции, ограничено движение автотранспорта по улице Запорожской на участке от Школьной улицы до Прибрежной автомагистрали.
Последствия ракетного удара
В сети появились фото- и видеоподтверждения очередного российского преступления.
Читатели Telegram-канала "Запоріжжя.Інфо" сообщили, что на крыше одной из многоэтажек торчит неразорвавшаяся ракета.
Напомним, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Запорожье. Информации о пострадавших в результате удара пока нет.
Добавим, что в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому комплексу на северо-западе Запорожья, в правобережной его части.
Был разрушен ресторан в жилом комплексе.
Фото: "Суспільне"