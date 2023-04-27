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Росіяни завдали удар по селу під Харковом: Синегубов розповів про атаки РФ по регіону

27 квітня 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни завдали удар по селу під Харковом: Синегубов розповів про атаки РФ по регіону
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Фото: Telegram-канал Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни продовжують систематично обстрілювати територію Харківської області. Сьогодні, 27 квітня, окупаційні війська обстріляли село Липці Харківського району, є влучання у житлову забудову.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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27 квітня вранці російські окупанти обстріляли село Липці Харківського району.

Для чергового воєнного злочину армія Російської Федерації використала артилерію.

За попередніми даними, є влучання у житлову забудову.

"На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється", — наголосив Олег Синєгубов.

Руйнування у Харківській області

Голова Харківської ОВА розповів про наслідки масових обстрілів території регіону, які мали місце учора, 26 квітня.

Так, у Вовчанську постраждали приватне домоволодіння, будівля підприємства з виробництва олії та пожежно-рятувальна частина.

У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп'янського району росіяни, крім житлового сектору, обстріляли приміщення крамниці.

У селі Подоли того ж таки Куп’янського району зафіксовано руйнування щонайменше трьох приватних житлових будинків.

На щастя, під час учорашніх обстрілів обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 квітня російські окупанти обстріляли ракетами "Калібр" Миколаїв. Кілька ракет влучили у приватні житлові будинки та багатоповерхівку.

Згодом стало відомо про одного загиблого місцевого жителя і понад 20 поранених.

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