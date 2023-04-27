Росіяни завдали удар по селу під Харковом: Синегубов розповів про атаки РФ по регіону
Росіяни продовжують систематично обстрілювати територію Харківської області. Сьогодні, 27 квітня, окупаційні війська обстріляли село Липці Харківського району, є влучання у житлову забудову.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ранковий обстріл Харківщини
27 квітня вранці російські окупанти обстріляли село Липці Харківського району.
Для чергового воєнного злочину армія Російської Федерації використала артилерію.
За попередніми даними, є влучання у житлову забудову.
"На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється", — наголосив Олег Синєгубов.
Руйнування у Харківській області
Голова Харківської ОВА розповів про наслідки масових обстрілів території регіону, які мали місце учора, 26 квітня.
Так, у Вовчанську постраждали приватне домоволодіння, будівля підприємства з виробництва олії та пожежно-рятувальна частина.
У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп'янського району росіяни, крім житлового сектору, обстріляли приміщення крамниці.
У селі Подоли того ж таки Куп’янського району зафіксовано руйнування щонайменше трьох приватних житлових будинків.
На щастя, під час учорашніх обстрілів обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 квітня російські окупанти обстріляли ракетами "Калібр" Миколаїв. Кілька ракет влучили у приватні житлові будинки та багатоповерхівку.
Згодом стало відомо про одного загиблого місцевого жителя і понад 20 поранених.