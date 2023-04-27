Россияне нанесли удар по селу под Харьковом: Синегубов рассказал об атаках РФ по региону
Россияне продолжают систематически обстреливать территорию Харьковской области. Сегодня, 27 апреля, оккупационные войска обстреляли село Липцы Харьковского района, попадание в жилую застройку.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Утренний обстрел Харьковской области
27 апреля утром российские оккупанты обстреляли село Липцы Харьковского района.
Для еще одного военного преступления армия Российской Федерации использовала артиллерию.
По предварительным данным, есть попадание в жилую застройку.
"На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших устанавливается", — подчеркнул Олег Синегубов.
Разрушения в Харьковской области
Глава Харьковской ОВА рассказал о последствиях массовых обстрелов территории региона, которые имели место вчера, 26 апреля.
Так, в Волчанске пострадали частное домовладение, здание предприятия по производству растительного масла и пожарно-спасательная часть.
В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района россияне, кроме жилищного сектора, обстреляли помещение магазина.
В селе Подолы того же Купянского района зафиксировано разрушение по меньшей мере трех частных жилых домов.
К счастью, во время вчерашних обстрелов обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами "Калибр" Николаев. Несколько ракет попали в частные жилые дома и многоэтажку.
Впоследствии стало известно об одном погибшем местном жителе и более 20 раненых.