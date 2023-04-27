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Россияне нанесли удар по селу под Харьковом: Синегубов рассказал об атаках РФ по региону

27 апреля 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне нанесли удар по селу под Харьковом: Синегубов рассказал об атаках РФ по региону
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Фото: Telegram-канал Синегубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне продолжают систематически обстреливать территорию Харьковской области. Сегодня, 27 апреля, оккупационные войска обстреляли село Липцы Харьковского района, попадание в жилую застройку.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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27 апреля утром российские оккупанты обстреляли село Липцы Харьковского района.

Для еще одного военного преступления армия Российской Федерации использовала артиллерию.

По предварительным данным, есть попадание в жилую застройку.

"На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших устанавливается", — подчеркнул Олег Синегубов.

Разрушения в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА рассказал о последствиях массовых обстрелов территории региона, которые имели место вчера, 26 апреля.

Так, в Волчанске пострадали частное домовладение, здание предприятия по производству растительного масла и пожарно-спасательная часть.

В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района россияне, кроме жилищного сектора, обстреляли помещение магазина.

В селе Подолы того же Купянского района зафиксировано разрушение по меньшей мере трех частных жилых домов.

К счастью, во время вчерашних обстрелов обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами "Калибр" Николаев. Несколько ракет попали в частные жилые дома и многоэтажку.

Впоследствии стало известно об одном погибшем местном жителе и более 20 раненых.

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