Россияне завидуют профессиональности аэроразведки ВСУ и жалуются на командиров — перехват

Российские военные. Фото: соцсети

Военнослужащий Российской Федерации рассказал жене о профессиональной аэроразведке украинских войск и отношении своего командования к личному составу.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной аудиоперехват врага. Запись обнародовали в Telegram.

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Перехват разговора врага

Мы публикуем расшифровку разговора русского военного со своей супругой.

— О водке ничего не буду говорить, да?

— А тебе что нужно?

— Ну, здесь все заказывают, бл*. Присылают по литру два, полтора, три.

— А ты что пьешь?

— Да чего пьешь! Здесь валюта такая, вместо денег. Вот если тебе что-то нужно, бл*, то вместо денег. Вот, бл*, мне нужно что-то к автомату, полторашку, взял, бл*, отдал, взял.

— Что они там, Бахмут взяли? Ничего не пишут?

— Нет, еще до конца не взяли. Белгород вот обстреляли. Как будто две электростанции сожгли.

— Белгород — это наша территория?

— Да, так они рядом с границей.

— Понятно. Но здесь, бл*, ждем, когда здесь *банут. Они знают обо всех наших позициях. Бл*, "птички" над нами летают. Все снимают, все фотографируют, над нами. Все видно, нах*й!

— А с нашей стороны летают?

— Мы запускали, смотрели. Я говорю, бл*. Он поднялся над домом и снимает. Я говорю: "Там не видно них*я, бл*! Окопы, траншеи накопаны. Что у них? Х*й и них*я!

— А подлетать боятся, потому что "птички" нужно беречь. А они уже нас всех в лицо знают.

— Ну, потому что у нас, блин, понимаешь, другая политика. Вчера показывали, как усиленно готовятся по медицине. Как бойцам самих себя обрабатывать. Я такая — бл*ть!

— Эти, кто нас учит, говорят, бл*, вас готовят к мясу, бл*. И ребята рассказывают, когда шли на штурм, у нас *башут, падают, бл*, командир кричит, нах*й: "Раненых не трогаем, бросаем всех, бежим дальше, ни к кому не подходить, бл*. У нас здесь поймали, бл*, местного, бл*, мужа с сыном, бл*, они были как корректировщики. Говорит, его допросили, отпустили, нах*й.

— И вот командир в первую ночь говорит, что два человека идите к нему, расстреляйте его, нах*й! Дом сожгите, нах*й. Если он предатель, тогда, нах*й, его отпустили? Где его, нах*й, найдешь?

— Вот ночью ребята ходили, не нашли его, них*я. Тот снова утром визжит: "Бл*, найдите его. Не убивайте, отстрелите палец, нах*й, приведите ко мне. Я ему говорю, где его искать? Он уже, нах*й в Киеве! Он что, дурак, ждать, нах*й. Если бы ты знала, что происходит, ты бы вообще в ах*е была!

Напомним, в России отреагировали на публикацию Главного управления разведки Украины, где показана карта минирования временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Они решили отправить на станцию Росгвардию.

На карте можно увидеть минно-взрывные заграждения, заминированную технику, грузовики со взрывчаткой на ЗАЭС и прочее. Российские оккупанты продолжают минирование.