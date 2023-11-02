Росіяни збільшили кількість обстрілів на Куп'янському напрямку, — Дібров

Російський окупант стріляє. Фото: росЗМІ

Останнім часом на Куп'янському напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів. Ворог, ймовірно, вирішив проблему з дефіцитом снарядів.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр Сергій Дібров в ефірі телемарафону.

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"Або це може свідчити про пересування на наш напрямок нових підрозділів", — зазначив Дібров.

За його словами, також продовжуються спроби нав'язати ЗСУ стрілецькі бої, спроби штурмувати наші позиції, але ворог не має жодних успіхів.

"Застосування танків рідке, але буває. Підійти близько до наших позицій важко, тому вони використовують їх як САУ і ведуть вогонь поза прямою видимістю", — додав військовий.

Нагадаємо, що російські війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі надзвичайно виснажливих наземних атак під керівництвом піхоти на українські позиції в районі Авдіївки. Напередодні там вони значно сповільнили темп.