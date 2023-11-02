Россияне увеличили количество обстрелов на Купянском направлении, — Дибров
В последнее время на Купянском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов. Враг, вероятно, разрешил проблему с дефицитом снарядов.
Об этом заявил начальник службы связей с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров в эфире телемарафона.
РФ увеличила количество обстрелов на Купянском направлении
"Или это может свидетельствовать о передвижении на наше направление новых подразделений", — отметил Дибров.
По его словам, также продолжаются попытки навязать ВСУ стрелковые бои, попытки штурмовать наши позиции, но враг не имеет никаких успехов.
"Применение танков редкое, но бывает. Подойти близко к нашим позициям трудно, поэтому они используют их как САУ и ведут огонь вне прямой видимости", — добавил военный.
Напомним, что российские войска предположительно готовятся к очередной волне чрезвычайно изнурительных наземных атак под руководством пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки. Накануне они значительно замедлили темп.
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