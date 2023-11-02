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Россияне увеличили количество обстрелов на Купянском направлении, — Дибров

2 ноября 2023 07:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне увеличили количество обстрелов на Купянском направлении, — Дибров
Российский оккупант стреляет. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В последнее время на Купянском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов. Враг, вероятно, разрешил проблему с дефицитом снарядов. 

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров в эфире телемарафона.

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"Или это может свидетельствовать о передвижении на наше направление новых подразделений", — отметил Дибров.

По его словам, также продолжаются попытки навязать ВСУ стрелковые бои, попытки штурмовать наши позиции, но враг не имеет никаких успехов.

"Применение танков редкое, но бывает. Подойти близко к нашим позициям трудно, поэтому они используют их как САУ и ведут огонь вне прямой видимости", — добавил военный.

Напомним, что российские войска предположительно готовятся к очередной волне чрезвычайно изнурительных наземных атак под руководством пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки. Накануне они значительно замедлили темп.

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