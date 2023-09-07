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Росіяни жорстоко обстріляли Херсонщину: Прокудін розповів деталі

7 вересня 2023 09:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни жорстоко обстріляли Херсонщину: Прокудін розповів деталі
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти не припиняють атакувати Херсонську область. Лише за минулу добу ворог здійснив 68 обстрілів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсонської області

Прокудін розповів, що протягом минулої доби противник випустив 239 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, РПГ, СПГ та авіації.

По місту Херсон російські окупанти випусти 24 снаряди. 

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні", — повідомив Прокудін.

За його словами, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 561 доба повномасштабного російського вторгнення на українську територію. Вночі, 7 вересня, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши БпЛА "Shahed-136/131".

Також ми писали, що сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.

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