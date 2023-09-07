Росіяни жорстоко обстріляли Херсонщину: Прокудін розповів деталі
Російські окупанти не припиняють атакувати Херсонську область. Лише за минулу добу ворог здійснив 68 обстрілів.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсонської області
Прокудін розповів, що протягом минулої доби противник випустив 239 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, РПГ, СПГ та авіації.
По місту Херсон російські окупанти випусти 24 снаряди.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні", — повідомив Прокудін.
За його словами, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, розпочалася 561 доба повномасштабного російського вторгнення на українську територію. Вночі, 7 вересня, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши БпЛА "Shahed-136/131".
Також ми писали, що сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.