Росіяни жорстоко обстріляли Херсонщину: Прокудін розповів деталі

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

Російські окупанти не припиняють атакувати Херсонську область. Лише за минулу добу ворог здійснив 68 обстрілів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін розповів, що протягом минулої доби противник випустив 239 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, РПГ, СПГ та авіації.

По місту Херсон російські окупанти випусти 24 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні", — повідомив Прокудін.

За його словами, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 561 доба повномасштабного російського вторгнення на українську територію. Вночі, 7 вересня, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши БпЛА "Shahed-136/131".

Також ми писали, що сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.