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РФ вкотре обстріляла Україну: ранкове зведення Генштабу

7 вересня 2023 07:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
РФ вкотре обстріляла Україну: ранкове зведення Генштабу
"Гради" стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/Сухопутні війська України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалася 561 доба повномасштабного російського вторгнення на українську територію. Вночі, 7 вересня, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши БпЛА "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що Росія продовжує тероризувати мирне населення, ігноруючи закони й звичаї війни. Внаслідок обстрілів ворога є загиблі та поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.

"Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", — додали в ранковому зведенні Генштабу.

Ранкове зведення Генштабу

Ранкове зведення Генштабу
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські захисники на танку
Українські захисники на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Техніка ЗСУ на фронті
Техніка ЗСУ на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український військовий стріляє по позиція ворога
Український військовий стріляє по позиція ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що в Одеській області вночі, 7 вересня, було чути сильні вибухи. У регіоні внаслідок можливої атаки ворожими БпЛА була оголошена повітряна тривога. Також є ймовірність, що цілі ворога намагалася збити наша ППО.

Також ми писали, що потужні вибухи прозвучали в Сумах вночі, 7 вересня. РФ знову намагається завдати удару по Україні, в області оголошено повітряну тривогу, є ракетна небезпека.

Додамо, що в середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

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