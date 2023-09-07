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Россияне жестоко обстреляли Херсонскую область: Прокудин рассказал детали

7 сентября 2023 09:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне жестоко обстреляли Херсонскую область: Прокудин рассказал детали
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты не прекращают атаковать Херсонскую область. Только за минувшие сутки враг совершил 68 обстрелов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонской области

Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки противник выпустил 239 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА, РПГ, СПГ и авиации.

По городу Херсон российские оккупанты выпустили 24 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода в Херсоне", — сообщил Прокудин.

По его словам, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, начались 561 сутки полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. Ночью, 7 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине применив БпЛА "Shahed-136/131".

Также мы писали, что сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты атаковали юг Одесской области. Для этого враг использовал ударные беспилотники.

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