Россияне жестоко обстреляли Херсонскую область: Прокудин рассказал детали
Российские оккупанты не прекращают атаковать Херсонскую область. Только за минувшие сутки враг совершил 68 обстрелов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области
Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки противник выпустил 239 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА, РПГ, СПГ и авиации.
По городу Херсон российские оккупанты выпустили 24 снаряда.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода в Херсоне", — сообщил Прокудин.
По его словам, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним, начались 561 сутки полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. Ночью, 7 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине применив БпЛА "Shahed-136/131".
Также мы писали, что сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты атаковали юг Одесской области. Для этого враг использовал ударные беспилотники.