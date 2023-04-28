Росіяни змушують мешканців окупованих територій дивитися пропагандистські фільми

Люди переглядають новини та слухають промови Путіна. Фото: росЗМІ

Росіяни примусово звозять в облаштовані "кінотеатри" мешканців окупованих територій сходу і півдня України для перегляду пропагандистських фільмів. Окупанти намагаються всіма способами "промити мізки" українцям.

Про це розповіли в Центрі національного спротиву.

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"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують проводити масові заходи з промивання мізків місцевому населенню", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, на сході й півдні України для поширення ідеології ворога та нав’язування місцевому населенню поглядів кремля на російсько-українську війну, окупанти облаштовують "кінотеатри".

Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі, Запорізької області почастішали випадки перевірок на блокпостах місцевих мешканців, зокрема перевіряють мобільні телефони на наявність українських додатків та фотогалерею. Також перевіряють наявність російського паспорта.

Окрім того, в анексованому Криму окупанти посилили заходи з пошуку українського підпілля. Росіяни проводять обшуки у квартирах без присутності господарів та вибіркові перевірки на вулицях.