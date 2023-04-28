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Россияне заставляют жителей оккупированных территорий смотреть пропагандистские фильмы

28 апреля 2023 08:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне заставляют жителей оккупированных территорий смотреть пропагандистские фильмы
Люди просматривают новости и слушают речи Путина. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россияне принудительно свозят в обустроенные кинотеатры жителей оккупированных территорий востока и юга Украины для просмотра пропагандистских фильмов. Оккупанты пытаются всеми способами "промыть мозги" украинцам.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

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Оккупанты заставляют украинцев смотреть пропагандистские фильмы

"На временно оккупированных территориях россияне продолжают проводить массовые мероприятия по промыванию мозгов местному населению", — говорится в сообщении.

В частности, на востоке и юге Украины для распространения идеологии врага и навязывания местному населению взглядов кремля на российско-украинскую войну оккупанты обустраивают "кинотеатры".

Туда для просмотра российских пропагандистских фильмов россияне принудительно свозят работников коммунальных учреждений и других захваченных предприятий.

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре, Запорожской области участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею. Также проверяют наличие российского паспорта.

Кроме того, в аннексированном Крыму оккупанты усилили меры по поиску украинского подполья. Россияне проводят обыски в квартирах без хозяев и выборочные проверки на улицах.

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