Россияне заставляют жителей оккупированных территорий смотреть пропагандистские фильмы
Россияне принудительно свозят в обустроенные кинотеатры жителей оккупированных территорий востока и юга Украины для просмотра пропагандистских фильмов. Оккупанты пытаются всеми способами "промыть мозги" украинцам.
Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.
Оккупанты заставляют украинцев смотреть пропагандистские фильмы
"На временно оккупированных территориях россияне продолжают проводить массовые мероприятия по промыванию мозгов местному населению", — говорится в сообщении.
В частности, на востоке и юге Украины для распространения идеологии врага и навязывания местному населению взглядов кремля на российско-украинскую войну оккупанты обустраивают "кинотеатры".
Туда для просмотра российских пропагандистских фильмов россияне принудительно свозят работников коммунальных учреждений и других захваченных предприятий.
Напомним, во временно оккупированном Энергодаре, Запорожской области участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею. Также проверяют наличие российского паспорта.
Кроме того, в аннексированном Крыму оккупанты усилили меры по поиску украинского подполья. Россияне проводят обыски в квартирах без хозяев и выборочные проверки на улицах.